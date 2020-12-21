Sarajevo Fashion Film Festival’in En İyi Yönetmeni Emir Mavitan

Yeni neslin başarılı yönetmenlerinden Emir Mavitan’ın yönetmenliğini ve yapımcılığı üstlendiği Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi (The Strange Story of Shining Pearl) adlı kısa film Seattle International Fashion Film Festival ve UK Film Festivali’nden sonra Sarejevo Fashion Film Festival’den de ödülle döndü. Genç oyuncular Almila Ada ve Yağmur Ün ile Türk sinemasının usta isimleri Erhan Yazıcıoğlu ve Perihan Savaş’ın rol aldığı kısa filmin festival yolculuğu hız kesmeden devam edecek. Parıldayan İncinin Tuhaf Hikayesi adlı film Cage Bird Design’in meşhur incisinden ilhamını alıyor ve zaman, mekân, varoluş, gerçeklik gibi konulara farklı yaklaşımlar sunarken dram – fantastik temasıyla dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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