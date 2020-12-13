3. Dostluk Kısa Film Festivali’nin Ödülleri 14 Aralık’ta Sahiplerini Bulacak

Türkçe’nin ve Türk Şiirinin kurucusu Yunus Emre anısına, bu yıl 3.sü düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından, film sanatına ve kültür hayatımıza katkısı yüksek olan kısa filmleri ülkemiz sinemaseverleriyle buluşturan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin ödül töreni 14 Aralık 2020 Pazartesi günü Beyoğlu Grand Pera Emek Sineması’nda yapılacak. Pandemi şartlarına uygun yapılacak ödül törenine festival jüri üyeleri Vedat Özdemir ve İrem Altuğ da katılacak.

Basın Bülteni

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