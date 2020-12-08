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Cambio Uluslararası Film Festivali

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Cambio Uluslararası Film Festivali (Cambio International Film Festival – CIFF), 25 – 26 Şubat 2021 tarihileri arasında  ilk kez çevrimiçi (online) olarak gerçekleştiriliyor. Festival, filmleri tanıtmak ve genç film yönetmenlerinin gelişmekte olan kariyerlerinde bir adım daha ileri gitmelerine destek olmayı amaçlıyor. Verilecek En İyi Ödül kategorileri arasında Kısa Film, Animasyon, Belgesel Film, Fragman, Poster Tasarımı gibi ödüllerin yanı sıra En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Film Müziği gibi Ulusal ve Uluslararası ödüller de bulunuyor.

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