10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin ödül töreni youtube’dan yapılan çevrimiçi yayınla gerçekleştirildi. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülünü Nader Saeivar’ın yönettiği Yabancı filmi aldı. “Herkes İçin Adalet” temasıyla gerçekleştirilen festivalin direktörü Bengi Semerci, çevrimiçi törende yaptığı konuşmada, zengin ve dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

Basın Bülteni

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Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Yabancı

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: Yara

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: İnsiyak

Öğrenci Jürisi Ödülü: Dünyanın Damarları