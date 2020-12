Pera Film’den Dünya AIDS Günü Programı: Buradayım: Yayılımlar

Pera Müzesi Film ve Video Programları, 01 Aralık Dünya AIDS Günü çerçevesinde düzenlediği Buradayım! adlı film programının dördüncü yılında, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in Yayılımlar seçkisini izleyicilerle buluşturuyor. 01 – 22 Aralık 2020 tarihlerinde Pera Müzesi web sitesinden izlenebilecek Yayılımlar, dünyanın dört bir yanında HIV ile yaşayan insanların birbirinden farklılaşan ve örtüşen deneyimlerine dair iç görüler sunuyor.

Adına Aşk Dediler Ama Gerçekten Aşk Mıydı?

(They Called it Love, But Was it Love?)



Amaç Bulmak (Finding Purpose)



Bu Doğru; Zak, Yaşamı ve Sonrası

(This is Right; Zak, Life and After)



Kadınlardaki Görünmezlik Sendromu

(Female Disappearance Syndrome)



Kendime Dikkat Ediyorum (Me Cuido)



Sağlık Bakanlığı (Ministry of Health)