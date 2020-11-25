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10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde Haber Verme Hakkı ve Masumiyet Karinesi Tartışıldı

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde film programının yanı sıra çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleştiriliyor. Festivalin akademik programının ikinci gününde basın ve masumiyet karinesi ilişkileri tartışıldı. Onuncusu düzenlenen festivalde bu yıl, “Adalet” teması ile dünyadan “Ben Masumum” temalı filmler bir araya getiriliyor ve sinemanın farklı kültürlerle tanışmasına aracılık sebep olunuyor.

Batuhan Baytaz

Elif Ergüne

Mert Ülgen

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