Filmimin Hikâyesi Yarışması Birincisi TÜRSAK Vakfı ile Hayalini Gerçekleştirdi

TÜRSAK Vakfı tarafından gerçekleştirilen 16. Çocuk Filmleri Festivali’nde Filmimin Hikâyesi Yarışması’nda Bizim Köyde Macera hikâyesi ile birinciliğe uzanan Fatma Yoksul, hikâyesini filme çekti. Böylece, çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile gerçekleştirilen 16. Çocuk Filmleri Festivali’nde bir isim daha hayallerini gerçekleştirmiş oldu.

Basın Bülteni

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