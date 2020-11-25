İzmir’in Artık Bir Sinema Envanteri Var

İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğiyle başlatılan Sinema Envanteri çalışması kapsamında İzmir’in 30 ilçesinde saha çalışması yapıldı, görsel cazibesi yüksek çekim mekânları tespit edilerek fotoğraf ve 360 derece video çekimleri ile arşiv hazırlandı. Modern kent yapılarından arkeolojik alanlara, kültürel alanlara kadar geniş bir yelpazede farklı dokuya yer verilerek idari, teknik ve lojistik koşullara dair bilgiler de envantere kaydedildi. Hedeflenen gelişmeler çerçevesinde İzmir’deki sinema veri tabanına da her gün yeni isimler ekleniyor.