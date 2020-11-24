Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri Belli Oldu

Toplumda “adalet” konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin önemine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmak amacıyla düzenlenen Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışması’nın ulusal ve uluslararası yarışma finalistleri açıklandı. Kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin yetenekli sinemacılarının keşfedilmesini hedefleyen kısa film yarışmasının ulusal finalistleri arasında Seval, Çay Var İçersen, Mahallenin Bazı Kedileri, Geri Sar, 62-84 Anlaşılmadı Merkez gibi kısa filmler var.

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ulusal Bölüm Finalistleri



Uluslararası Bölüm Finalistleri

