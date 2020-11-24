Haberler

Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışması’nın Finalistleri Belli Oldu

Yorum yapın

Toplumda “adalet” konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin önemine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmak amacıyla düzenlenen Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışması’nın ulusal ve uluslararası yarışma finalistleri açıklandı. Kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin yetenekli sinemacılarının keşfedilmesini hedefleyen kısa film yarışmasının ulusal finalistleri arasında Seval, Çay Var İçersen, Mahallenin Bazı Kedileri, Geri Sar, 62-84 Anlaşılmadı Merkez gibi kısa filmler var.

Ulusal Bölüm Finalistleri

Uluslararası Bölüm Finalistleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir