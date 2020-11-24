7. Vancouver Türk Filmleri Festivali Online Yapılacak

Türk Kanada Derneği, Simon Fraser Üniversitesi ve Northwest Film Forum katkılarıyla düzenlenen 7. Vancouver Türk Filmleri Festivali, koronavirüs salgını altında bu yıl 16 – 21 Aralık 2020 tarihleri arasında online gerçekleşiyor. Amerika’nın kâr amacı gütmeyen film ve sanat platformu Northwest Film Forum ve online yayın platformu Eventive ile ortaklık yapan festival, izleyicilere teknik olarak doyurucu bir sinema deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Basın Bülteni

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