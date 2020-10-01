Güzel Ordu 4. Kısa Film Yarışması, toplumda “adalet” konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, adaletin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları kısa film aracılığıyla anlatmak amacıyla düzenleniyor. Film sanatını kendine uğraş edinenlerin adalet konusuna bakışını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon filmlerini desteklemek; kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak ve geleceğin sinemacıları olacak yeteneklerin keşfedilmesini hedefleyen kısa film yarışmasının son katılım tarihi 19 Ekim 2020 olarak belirlendi.

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