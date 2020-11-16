Nazilerin Katliamları Beyazperdede

Çekimleri Avusturya Alpleri, Almanya ve Polonya’da 2021 sonbaharında yapılması planlanan Kırmızı Kar sinema filminin hazırlıkları başladı. Film, ikinci dünya savaşında bir köydeki Hristiyan Alman bir kadın ve Yahudi bir çocuğun hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini Meryem Ana adlı kısa filmi ile çeşitli ödüller alan Mustafa Gürbüz’ün yaptığı filmde, bütün erkeklerin cepheye gittiği bir köyde, bir kadın ve çocuğun üzerinden savaşın onarılamaz yaraları ve ağır etkilerine tanık olunurken Nazilerin gerçekleştirdiği katliamlar da beyazperdeye aktarılacak. Filmin yarısının sonbahar mevsiminde, diğer yarısının ise ağır kış şartlarında çekilmesi planlanıyor.

Basın Bülteni

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