Kundura Sinema’dan Edebiyat Uyarlamaları

Özgün mekânı ile İstanbul kültür ve sanat haritasının vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Kundura Sinema, 15 Kasım 2020 itibarıyla kapılarını açıyor. Açık hava gösterimlerinin sona ermesiyle 2020 Kasım ve 2020 Aralık ayı programında sinema tarihinin önemli edebiyat uyarlamalarına yer veriyor. Boris Pasternak’ın romanından Dr. Jivago (Dr. Zhivago) ile Hans Christian Andersen’in masallarından uyarlanan Kırmızı Papuçlar (Red Shoes) Kasım ve Aralık ayının konuğu oluyor.

Doktor Jivago (Doctor Zhivago)



Kabakçığın Hayatı (Ma vie de Courgette – My Life as a Courgette)

Kırmızı Pabuçlar (Red Shoes)

