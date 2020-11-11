Filmlerle Yaşayanların Dergisi Altyazı Yenileniyor

Yayın hayatına Eylül 2001’de başlayan ve 200’ün üzerinde matbu yayın çıkaran Altyazı Sinema Dergisi, yoluna e-dergi formatında devam ediyor. 201. sayısından itibaren Altyazı Sinema Dergisi’ne, dijital abonelik sisteminden ulaşılacak. Okuyucuların altyazi.net üzerinden satın alabileceği abonelik paketleriyle kullanıcılar derginin son sayısının yanında eski sayıların da bir kısmına ulaşabilecek. Her ay farklı bir temanın etrafında şekillendirilen kapsamlı dosyalara yer veren Altyazı Dergisi’nde, önümüzdeki süreçte sinemalarda ve dijital platformlarda gösterilen filmlere dair çok özgün içerikler ve yepyeni köşeler de yer alacak.