Mahmut Hazım Kısakürek’i Kaybettik

Tiyatro sanatçısı, Karagöz ustası ve oyuncu Mahmut Hazım Kısakürek, 11 Kasım 2020 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 1954 yılında Adana’da doğan Kısakürek, 1969 yılında tiyatroya başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birlik Tiyatrosu’nda uzun yıllar çalışıp Türkiye’yi dolaşan Kısakürek, daha sonraki yıllarda kendini Karagöz ve Hacivat oyunlarına adadı. Karagöz ile birçok uluslararası festivale katılan Kısakürek, Adana Tiyatro Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kurucuları arasında yer aldı. Zıkkımın Kökü, Beynelmilel ve Hükümet Kadın 2 adlı sinema filmlerinde de oynayan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.