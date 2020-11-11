Esenler Film Günleri, 18 – 21 Kasım 2020 tarihleri arasında Kadın Filmleri Seçkisi başlığıyla gerçekleştiriliyor. Esenler Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliğin onur konuğu ünlü Azeri yönetmen Elçin Musaoğlu olacak. Programın ilk günü Elçin Musaoğlu’nun Nabat filmiyle açılırken, Musaoğlu ikinci gün ustalık sınıfı söyleşi programına katılacak. Etkinliğin 3. gününde ise Omar ve Biz adlı filmin galası gerçekleştirilecek.

Aşağıdaki görseller pandemi nedeniyle yapılamayan Mart ayındaki etkinliktendir:

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