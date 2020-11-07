20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin Kazananları Belli Oldu

Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin birincileri açıklandı. Nuh Tepesi En İyi Film dalında birinci olurken, Kız Kardeşler filmindeki performanslarıyla Cemre Ebuzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel En İyi Kadın Oyuncu ödülünü paylaştılar. En İyi Erkek Oyuncu dalında ise Nuh Tepesi filmindeki oyunculuklarıyla Haluk Bilginer ve Ali Atay birinciliğe layık görüldü. Hessen Eyaleti Kültür ve Bilim Bakanlığı, T. C. Kültür Bakanlığı, Frankfurt Belediyesi ve T. C. Frankfurt Başkonsolosluğu’nun katkıları ile yapılan festivalin ödülleri 2021 yılında takdim edilecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Vefa Ödülü: Münir Özkul

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Füsun Demirel

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Selçuk Yöntem

2019 Seyirci Özel Ödülü: Misafir

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması Türkiye Birincisi: Yaylacı (Fatih Ertekin)

12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması Almanya birincisi: Barfuss Durch Glas (Timur Küçükince)



1. Belgesel Yarışması Birincisi: Ümran Safter (Sevan the Craftsman / Kadın Olmanın Günahı)

8. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması En’leri:

Birol Ünel Jüri Özel Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer)

En İyi Senaryo: Ali Aydın (Kronoloji)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Barış Aygen (Aden)



En İyi Erkek Oyuncu: Haluk Bilginer, Ali Atay (Nuh Tepesi)

En İyi Kadın Oyuncu: Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir, Ece Yüksel (Kız Kardeşler)



En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kız Kardeşler)



En İyi Film: Nuh Tepesi (Ali Atay)

