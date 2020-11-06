Timur Selçuk’u Kaybettik

Piyanist, besteci, yorumcu ve orkestra şefi Timur Selçuk, 06 Kasım 2020 Cuma günü hayatını kaybetti. Selçuk, 02 Temmuz 1945 tarihinde İstanbul’da doğdu. Fransa’daki Ecole Normale de Musique de Paris’de bestecilik ve orkestra yönetimi eğitimi aldı. Ayrılanlar İçin, Sen Nerdesin, Beyaz Güvercin ya da İspanyol Meyhanesi gibi parçaları Paris’ten döndükten sonra tamamlayan Selçuk, İntikam Meleği: Kadın Hamlet, Polizei, Hakkari’de Bir Mevsim, Gülümseyen Dünya, Gülüşan, Kuyucaklı Yusuf, Mavi Sürgün, Abdülhamit Düşerken gibi filmlerin müziklerini yaptı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.