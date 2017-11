Sevan Bıçakçı: İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta (Sevan The Craftsman: Breathing Istanbul’s Magic into Jewels) adlı belgesel filmin gala gösterimi 03 Kasım 2017 Cuma günü saat 21:00’de Balat’taki Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılıyor. Uzun metraj belgesel film dünyaca ünlü bir mücevher ustasının sıra dışı hikâyesini anlatıyor. Mesleğe 12 yaşlarında Kapalıçarşı’da çırak olarak başlayan ve Kapalıçarşı’nın 600 yıllık yerleşik mücevher geleneğine kafa tutarak kendisine özgü özel bir yol izlemeyi tercih eden ve ilhamını İstanbul şehrinden alan, Sevan Bıçakçı, şimdi tüm dünyada tasarımlarıyla ödüller kazanan “Yüzüklerin Efendisi” olarak anılıyor.