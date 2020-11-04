Cemre Ebüzziya’dan Frankfurt Çıkarması

20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin tüm kategorilerde ilk 10’a giren filmleri belirlendi. Başarılı oyuncu Cemre Ebüzziya, Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışması’nda başrol oynadığı Kız Kardeşler ve Kronoloji filmleriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında iki filmi ile yarışıyor. Frankfurt Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen film festivalinin sonuçları 06 Kasım’da açıklanacak. Güzel oyuncu, başrol oynadığı Emin Alper ve Ali Aydın’ın yönettiği iki farklı filmle aday gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Cemre Ebüzziya, Kız Kardeşler filmindeki performansıyla çeşitli festivallerde ödüller kazanmıştı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.