8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’nde Uluslararası Bölüm Jürisi Kadınlardan Oluşuyor

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri’ne Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan’dan rekor sayıda başvuru gerçekleşti. İpek Yolu Film Ödülleri’nin önemli bir kategorisi olan Uluslararası bölümünde ödüllerin dağıtımını Sanat Yönetmeni Annie G. Pertan, festival yetkilisi Elâ Gürmen, Akademisyen Fethiye Erbay, Gülper Refiğ ve Belgesel Yönetmeni Jale İncekol gibi isimlerden oluşan jüri belirleyecek.

Basın Bülteni

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