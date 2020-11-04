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Köprüde Buluşmalar Kapsamında Almanya – Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 10. Dönem Sonuçları Açıklandı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Anadolu Efes’in desteğiyle İstanbul Film Festivali kapsamında ve TRT’nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Medienboard Berlin – Brandenburg ve Hamburg Schleswig – Holstein Film Fonları işbirliği ile iki ülke arasındaki uzun metraj ortak yapım projelerini desteklemeyi amaçlayan Almanya – Türkiye Ortak Yapım Geliştirme Fonu 2011 yılında başladı. Bu yıl 10. kez geliştirilen projelere destek verecek olan fonun olası projeleri açıklandı.

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