BIFED Jürisi ve Yarışacak Belgeseller Belli Oldu

BIFED Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nde finalistler belli oldu. 02 – 08 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi olarak izleyicisiyle buluşacak festivalde kazananları belirleyecek jüri de açıklandı. Bozcaada Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilecek BIFED 2020’nin jürisi, sinema yazarı Necla Algan, yönetmen İlknur Ulutak, yapımcı Emre Şahin, yönetmen ve yazar Sonja Prosenc, İskoçya’dan Rachel Caplan, Karadağ’dan Blagota Marunović ile Arjantin’den Mariano Pozzi gibi tanınmış isimlerden oluşuyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

BIFED 2020 Duyuruları