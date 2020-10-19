BKM, Bu Kış Vizyona 2 Filmle Çıkıyor

Pandemi nedeniyle durgun bir sezon geçiren sinema sektörü BKM Film tarafından vizyona sokulacak 2 yeni filmle hareketlenecek. Ferzan Özpetek’in geçtiğimiz sezon İtalya’da vizyona çıkan Şans Tanrıçası (La Dea Fortuna) adlı filminin Türkiye’deki gösterimi için belirlenen vizyon tarihini 04 Aralık 2020 olarak duyuran BKM Film, 08 Ocak 2021′de ise Aykut Enişte 2 yerli yapım filmini gösterime çıkarma kararı aldıklarını ilk kez Hürriyet Gazetesi’ne açıkladı.

Basın Bülteni

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