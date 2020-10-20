Sinemada Corontina Dönemi

Covid-19 konulu ilk sinema filmi Corontina-19′un vizyon tarihi belli oldu. Can Sarcan’ın, yönettiği ve başrolünü Ayşe Akın’ın üstlendiği film, 27 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde özel izinle Taksim’de çekilen Corontina-19, aynı zamanda Türkiye’nin tamamı İngilizce çekilen ilk filmi niteliğinde. Filmin diğer oyuncuları arasında Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ, Melih Değirmenci gibi oyuncular var.
- Basın Bülteni
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