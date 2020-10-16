Filmlerdeki Berlin, Devam Ediyor

Goethe-Institut Istanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A. Ş.’nin işbirliği ve Institut Français Türkiye’nin İstanbul şubesinin mekân desteği ile gerçekleştirilen Filmlerdeki Berlin başlıklı film gösterimleri, 10 Ekim Cumartesi, saat 12:00’de başladı. Kültür A. Ş.’nin Sinema ve Şehir Hafızası Serisi’nin ilk etkinliği olarak gerçekleştirilen film gösterimlerinin küratörlüğünü Cihat Arınç yapıyor. Goethe-Institut Istanbul Müdürü Reimar Volker, yaptığı konuşmada, “Çocukluğunun Berlin’de geçtiğini ve Sinema ve Şehir Hafızası Serisi’nin ilk etkinliğini düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu” belirterek destekleye ve katılanlara teşekkür etti.

Program



Konuklar

