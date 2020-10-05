T. C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:30’da Darülbedayi Caddesi, No: 6, Şişli, İstanbul adresindeki Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. SE-SAM’ın 34’üncü, sinemamızın ise 106’ncı yılı onuruna Nur Türkşen ve Hakan Türkşen’in sunumuyla düzenlenecek gecede sinemamızın her kademesinde ve bölümünde çalışan sanatçı ve emekçilere ödül verilecek.
Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni
T. C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:30’da Darülbedayi Caddesi, No: 6, Şişli, İstanbul adresindeki Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. SE-SAM’ın 34’üncü, sinemamızın ise 106’ncı yılı onuruna Nur Türkşen ve Hakan Türkşen’in sunumuyla düzenlenecek gecede sinemamızın her kademesinde ve bölümünde çalışan sanatçı ve emekçilere ödül verilecek.