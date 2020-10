T. C. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni, 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:30’da Darülbedayi Caddesi, No: 6, Şişli, İstanbul adresindeki Harbiye Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. SE-SAM’ın 34’üncü, sinemamızın ise 106’ncı yılı onuruna Nur Türkşen ve Hakan Türkşen’in sunumuyla düzenlenecek gecede sinemamızın her kademesinde ve bölümünde çalışan sanatçı ve emekçilere ödül verilecek.



