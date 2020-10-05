Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali, Bu Yıl 09 – 17 Ekim Tarihleri Arasında Çevrim İçi

Dijital Film Atölyesi’nin (DFA) Kültür için Alan desteğiyle düzenlediği Uluslararası 2 Yaka Kısa Film Festivali (2YKFF), zengin seçkisi ve özgün etkinlikleri ile bu yıl 09 – 17 Ekim 2020 tarihleri arasında sinemasever seyircilerle buluşuyor. Film festivallerinde mekân deneyimlerinin çeşitliliği ile İzmir’i tanıştırmak ve seyirciye birlikte film izleme kültürünü yeniden hatırlatmak üzere buluntu mekânlarda ve dönüştürülmüş butik mekânlara yerleştirilen 2 Yaka Kısa Film Festivali bu yıl pandemi koşulları gereğince dijital ortamda gerçekleştiriliyor.