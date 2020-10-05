Haberler

8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Yer Alan Filmler Açıklandı

Yorum yapın

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Anadolu Ajansı’nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan uzun metraj filmler belli oldu. Dünya festivallerinde yarışan ve ödül alan filmlerden oluşan yarışmada bu yıl farklı ülkelerden 10 film yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin tümü Türkiye prömiyerlerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirirken; Sadece Farklı (Just Different) ve Kodokushi dünya prömiyerini festivalde yapacak.

Bandar Band

Focus, Grandma

Kodokushi
Ordinary Justice

Sadece Farklı (Just Different)
Sister

The Best is Yet to Come

The Island Within

Wildland

Zana

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir