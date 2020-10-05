8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasında Yer Alan Filmler Açıklandı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Anadolu Ajansı’nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan uzun metraj filmler belli oldu. Dünya festivallerinde yarışan ve ödül alan filmlerden oluşan yarışmada bu yıl farklı ülkelerden 10 film yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin tümü Türkiye prömiyerlerini 8. Boğaziçi Film Festivali’nde gerçekleştirirken; Sadece Farklı (Just Different) ve Kodokushi dünya prömiyerini festivalde yapacak.
- Basın Bülteni
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Kodokushi
Ordinary Justice
Sadece Farklı (Just Different)
Sister