5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin Finalistleri Belirlendi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 5. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin finalist filmleri belli oldu. Festival Tertip Komitesi Başkanı Menderes Demir konuyla ilgili açıklamay yaptı ve “Belgesel yarışmasında Ön Jüri Üyeleri Yönetmen Alihan Erbaş, Akademisyen Batuhan Kalaycı, Akademisyen Burak Türten, Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Sinema Araştırmacısı Hayri Çölaşan, Öğretim Elemanı Memduh Yağmur, Akademisyen Süreyya Azizova ve Amasya Üniversitesi’nden Timur Yılmaz finalistleri belirledi.” dedi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Menderes Demir (Festival Tertip Komitesi Başkanı)

