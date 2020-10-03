Mehmet Yağmur’u Kaybettik

Sinemamızın aksiyon filmleri oyuncularından Mehmet Yağmur, 03 Ekim 2020 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Bin Yıllık Yol ile oyunculuğa başlayan Yağmur’un rol aldığı filmler arasında Baba, Hicran, Jilet Kazım, Bebek Gibi Maşallah, Aşkların En Güzeli, Kin, Cezanı Çekeceksin, Murat ile Nazlı, Para, Yılmayan Şeytan, Anadolu Ekspresi, Battal Gazi Geliyor, Bitirim Kardeşler, Güllü Geliyor Güllü, Namın Yürüsün Behçet, Üç Dev Adam, 100 Lira ile Evlenilmez, Bırakın Yaşayalım, Zavallılar, Katma Değer Şaban gibi filmler var. Cenazesi, 04 Ekim 2020 Pazar günü toprağa verilecek olan merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.