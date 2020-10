Bosphorus Film Lab Jürisi Belli Oldu

8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab’da yarışacak olan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri açıklandı. Sinemamız filmlerinin gelişmesine katkı sağlamak, yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab, sektör profesyonellerini buluşturmaya devam edecek. Pitching Platformu’nda yer alan projeleri değerlendirecek jüri üyeleri arasında, Per Eirik Gilsvik, Frederic Boyer ve Faruk Güven yer alıyor. Work in Progress bölümünde ise Bernd Buder, Anne Delseth ve Serdar Can görev yapacaklar.

Basın Bülteni

