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8. Boğaziçi Film Festivali Salonlara Çağırıyor

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T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, global iletişim ortağı Anadolu Ajansı’nın destekleriyle Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali’nin afişi belli oldu. Film gösterimleri fiziki olarak Beyoğlu Sineması ile Kadıköy Sineması’nda gerçekleşecek festival, afişinde kullandığı #HerŞeyeRağmen etiketiyle seyircisini salonlara destek vermeye çağırıyor. Festivalin sekizinci yılı için hazırlanan afişin merkezine Boğaziçi Film Festivali’nin logosunda yer alan yunus konumlandırılırken; 8 rakamının vurgulandığı çok renkli dünyası dikkatleri çekiyor.

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