Hayaletler, Ekim’de Antalya, Varşova ve Ghent’te

Azra Deniz Okyay’ın dünya prömiyerini 77. Venedik Film Festivali’nde yapan filmi Hayaletler’in festival yolculuğu Ekim’de de devam ediyor. Gelecek hafta Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yapacak olan Hayaletler, 09 – 18 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek 36. Varşova Film Festivali’nin Keşifler bölümünde gösterilecek ve 13 – 24 Ekim 2020 tarihlerinde Belçika’da düzenlenecek 47. Ghent Film Festivali’nde ana yarışmada jüri ve izleyiciler karşısına çıkacak. Yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği, senaryaso da Azra Deniz Oktay’a ait olan filmin Türkiye gösterim tarihi önümüzdeki aylarda belli olacak.

Basın Bülteni

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