Fransız Muallim Görücüye Çıkıyor

20. yüzyıl başlarında Osmanlı devleti tarafından Fransa’ya mühendislik eğitimi için gönderilen ve kimliğine yabancılaşarak ülkesine dönen Ali’nin hikâyesini konu alan tarihi dram türündeki Muallim filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. toplantıya filmin oyuncuları Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata, Yiğit Çelebi, Barış Hayta, Hakan Karaman, Uğur Arslanoğlu, Mustafa Yeşilbudak, Berat Arabacı, Ayaz Gülşen, filmin yönetmeni Müslim Şahin ve filmin yapımcısı Halit Arabacı katıldı. Soruları yanıtlayan yönetmen Müslim Şahin “Biz bu filmde kimliğine yabancılaşma meselesi üzerine yoğunlaştık ve Fransız Muallim ortaya çıktı.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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