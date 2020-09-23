Derrick Borte’nin yönettiği ve Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson ile Juliene Joyner’in oynadığı Dengesiz (Unhinged), 02 Ekim 2020’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

İşe geç kalan Rachel ve oğlu trafik ışıklarında, toplum tarafından dışlanmış, güçsüz ve dengesiz yabancı bir adamla kavga eder. Dünyada son bir iz bırakmak isteyen adam onlara ölümcül bir ders vermek için Rachel ve sevdiklerini hedef alır. Her an dengesizleşebilecek bir insana ne kadar yakın olabileceğimizi gösteren bu tehlikeli kedi fare oyununda bizi tahmin edilemez ve dehşet verici bir son bekliyor.