Türk Ülkelerinden Yeni Birliktelik: Kazak İşi Türkiye’de

Çekimleri kısa süre önce İstanbul’da başlayan Kazak İşi Türkiye’de (Kazakh Business in Turkey) filminin ortak yapımcısı olan ve oyuncu kadrosunda da yer alan Kadir Doğulu, filmin Türk ülkeler birliği açısından önemine dair açıklamalarda bulundu. Doğulu, çekimleri İstanbul’da devam eden filmin Türkiye ve Kazakistan sineması başta olmak üzere diğer Türk ülkeleri açısından da kültürel ve sanatsal birlikteliklerin gelişmesi adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Basın Bülteni

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