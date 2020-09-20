Azra Deniz Okyay’ın Hayaletler’ine Poster Geldi

Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metraj filmi Hayaletler’in İngilizce posteri yayınlandı. Geçtiğimiz hafta dünya prömiyerini yaptığı 77. Venedik Film Festivali’nin Uluslararası Eleştirmenler Haftası bölümünde en iyi film seçilerek büyük ödülü kazanan Hayaletler’in posteri sanatçı ve tasarımcı Berkutay Günel’in imzasını taşıyor. Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği film Türkiye’de ilk kez, 03 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak. Film, Türkiye genelinde uzun süren bir elektrik kesintisi sırasında yaşananları tamamen farklı dört insanın birbirine geçen hikâyeleri üzerinden anlatıyor.

Basın Bülteni

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