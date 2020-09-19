Atilla Dorsay’ın Son Kitabı, Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak / Türk Sineması 2010 – 2020, Remzi Kitabevi’nden Çıktı

Duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay, Ağustos ayında geçirdiği bir kalp ameliyatı yüzünden eksik kalan Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir Kuşak: Türk Sineması 2010 – 2020 adlı kitabını tamamladı ve Remzi Kitabevi tarafından satışa sunuldu. Kitapta, sinemamızın son 10 yıldaki serüveni 180 film eleştirisiyle ele alınıyor. Altın Ayı’dan Altın Palmiye’ye alınan ödüller; Türkan Şoray’dan Mahsun Kırmızıgül’e yıldızlara yaklaşımlar; unutulmaz kayıplar ya da unutulmuş filmler; en iyi film listeleri hatırlanıyor. Ve elbette yeni gelen bir genç kuşak, kimileri nefes kesen, birçok önemli filmle anılıyor. Kapakta ise Kış Uykusu’ndan çok güzel bir fotoğraf var.