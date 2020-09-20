Altın Koza Ödülleri 27. Kez Sahiplerini Buldu

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, ödüllerin sahiplerini bulduğu kapalı bir törenle sona erdi. Pandemi nedeniyle İstanbul’da düzenlenen ödül töreni, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde 20 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğini yaptığı tören, festival yöneticileri, jüri üyeleri ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalin En İyi Film Ödülü’nü Ercan Kesal’ın yönettiği Nasipse Adayız aldı.

Basın Bülteni

Ödüller

Törenden görüntüler izlemek için tıklayınız.

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Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Ödül Kazananlar

En İyi Film Ödülü: Nasipse Adayız (Ercan Kesal)



Yılmaz Güney Ödülü: Bilmemek (Leyla Yılmaz)



En İyi Yönetmen Ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek)



En İyi Senaryo Ödülü: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Senan Kara (Bilmemek)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Onur Berk Arslanoğlu (Plaza), Serdar Orçin (Ceviz Ağacı)



En İyi Müzik Ödülü: Payam Azadi (Ceviz Ağacı)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Orçun Özkılınç (Mavzer)



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Emel Erden (Topal Şükran’ın Maceraları)



Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Nasipse Adayız)



Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Seda Türkmen (Mavzer), Selin Yeninci (Nasipse Adayız)



Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik (Mavzer)



Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Sitare Akbaş (Ben Bir Denizim), Deniz Altan (Plaza)



Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Emir Özden (Bilmemek), Ahmet Melih Yılmaz (Yeniden Leyla)



Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Ercan Kesal (Nasipse Adayız)



SİYAD En İyi Film Ödülü: Bilmemek (Leyla Yılmaz)



Orhan Kemal Emek Ödülü: Orhan Oğuz



Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nur Sürer



Yaşam Boyu Onur Ödülü: Rutkay Aziz



Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda Ödül Kazananlar

En İyi Belgesel Film: Seval (Ahmet Keçili, Çukurova Üniversitesi)



En İyi Canlandırma: Circle (Melisa Hoş, Dokuz Eylül Üniversitesi)



En İyi Deneysel Film: 61 Sokak No 4 (Çağıl Saydam, İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Bora Beycioğlu En İyi Kurmaca Film: Vaveyla (Birhat Temel, Çukurova Üniversitesi)



Ferhat Göçer – Zeydan Karalar

(Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Gökhan Mutlay – İsmail Timuçin – Zeydan Karalar –

Menderes Samancılar – Nebil Özgentürk



Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı) –

Zeydan Karalar (Adana Büyükşehir Belediye Başkanı)



Sumru Yavrucuk



Zeydan Karalar



Zeydan Karalar – Volkan Severcan

