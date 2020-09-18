Ölmek İçin Zaman Yok Filminden Rami Malek’li Özel Bir Video Yayınlandı

Daniel Craig’li son James Bon filmi Ölmek İçin Zaman Yok filminde James Bond’un şimdiye kadarki en dehşet verici düşmanı Safin’li video yayınlandı. Filmde Safin’i canlandıran Rami Malek, Bohemian Rhapsody filmindeki ünlü şarkıcı Freddie Mercury rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. James Bond’un son filmi Ölmek İçin Zaman Yok’ta Rami Malek ve Daniel Craig’le birlikte Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen gibi tanınan ve sevilen oyuncular rol alıyor. Ölmek İçin Zaman Yok, 13 Kasım 2020 Cuma günü sinemalarımızda gösterime girecek.

Basın Bülteni

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