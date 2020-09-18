Kırmızı Halı, 19 Eylül Cumartesi 17:15’te Yayında

Kırmızı halı seriliyor, sinema dünyasının en büyük yıldızları, en güncel gelişmeler ve en renkli görüntüler, 24 TV ekranından evlerinize konuk oluyor. Kırmızı Halı’da, vizyondaki filmler, oyuncularla yapılan röportajlar ve setlerden kamera arkası görüntülerle eğlenceli dakikalar sinemaseverlerle paylaşılıyor. Kırmızı Halı’da bu hafta, 57. Antalya Altın Portakal Film festivali ve Engelsiz Filmler Festivali tanıtılıyor. Sinema dünyası Covid 19 salgını nedeniyle süresiz ertelemelerle gündemde. Büyük yapım şirketleri askıya alınan projelerin yanı sıra, vizyon tarihi ertelenen yapımları duyurmaya devam ediyor. Ertelenen filmlerin listesi Kırmızı Halı’da.