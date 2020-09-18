Şeyh Bedreddin Ruhu Yeniden Canlandı, Hakikat Filminin Basın Toplantısı Edirne’de Kurulan Platoda Yapıldı

İmece Yapım, ilk uzun metraj filmiyle 600 yıl öncesinden günümüze hak ve adalet üzerinden pencere açmaya hazırlanıyor. Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal’ın başrolde olduğu, çekimleri devam eden Hakikat filminin Edirne’de, 5 bin metrekare alana kurulan setine ulusal ve yerel basın mensupları davet edildi. Pandemi kurallarına uyulan sette düzenlenen toplantısına yapım şirketi adına yapımcı Özer Barış Çalık, yönetmen Hakan Alak ve oyuncular katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Suavi – Ezgi Esma Kürklü – Bülent Emrah Parlak



Hakan Alak – Suavi – Özer Barış Çalık – Elif Nur Kerkük

