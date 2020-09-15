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Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Projeleri Açıklandı

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57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı. Bağımsız yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan ve filmleri için fon yaratan Antalya Film Forum, 05 – 07 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde yedinci kez düzenlenecek.

Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu

Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu

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