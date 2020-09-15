Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Projeleri Açıklandı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu projeleri açıklandı. Bağımsız yapımcı, yönetmen ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan ve filmleri için fon yaratan Antalya Film Forum, 05 – 07 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde yedinci kez düzenlenecek.

Basın Bülteni

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Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu



Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu



Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu

