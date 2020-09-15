Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filminin Çekimleri Tamamlandı

Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul’da 6 haftada çekilen, Ufuk Bayraktar’ın başrolünde yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin çekimleri geçtiğimiz hafta İstanbul’da tamamlandı. Filmde, oyuncu Ufuk Bayraktar ‘a, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Turgut Tunçalp, Beste Bereket ve Ümit Çırak gibi usta isimler eşlik ediyor. Filmin vizyon tarihi 06 Kasım 2020 olarak açıklansa da pandemi nedeniyle salonlarının durumuna göre kesin tarih yakında netleştirilecek.

Basın Bülteni

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