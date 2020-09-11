Christopher Landon’un yönettiği ve Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O’connor ile Misha Osherovich’in oynadığı Sıra Dışı (Freaky), 27 Kasım 2020’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

17 yaşındaki lise öğrencisi Millie Kessler, kasabanın kötülüğüyle nam salmış seri katili Butcher’ın yeni hedefi haline geldiğinde endişeye kapılır. Butcher’ın mistik antika hançeri Millie’yle birbirlerinin bedenlerinde uyanmalarına yol açar. Butcher, genç bir kızın bedeninde olmanın Mezunlar Partisi’ndeki bir katliam eğlencesi için kusursuz bir kılıf olduğunu keşfederken, Millie de arkadaşlarının yardımıyla üzerindeki lâneti geri çevirmeye çalışır.