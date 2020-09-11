Omar ve Biz, 3 Ödül Daha Kazandı

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı Omar ve Biz, Türkiye’yi yurtdışında başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Film, Rusya Federasyonu / Tataristan Özerk Cumhuriyeti başkenti Kazan’da düzenlenen 16. Uluslararası Kazan Film Festivali’den En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Cem Bender) kazandı. Omar ve Biz ayrıca Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması’ndan da En İyi Kurgu Ödülü (Maryna Er Gorbach ve Aziz İmamoğlu) ödülünü aldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.