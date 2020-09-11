Adana Altın Koza Film Festivali Kapsamında Gondol’da Film Gösterimleri 14 – 20 Eylül’de Açık Havada Sinema Keyfi Sunuyor

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Gondol’da Film Gösterimleri, Adana Altın Koza Film Festivali ile eşzamanlı olarak 14 Eylül’de başlayıp 7 gün boyunca devam edecek. Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşecek etkinlik, sinemaseverlere çok beğenilen bir film seçkisi sunacak. Etkinliğe katılan izleyiciler için ayrılacak 8 gondolun yanı sıra, nehir kıyısı boyunca sosyal mesafeye uygun olarak 100 kişilik bir oturma düzeni hazırlanacak.

Basın Bülteni

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