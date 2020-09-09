Halil Kumova’yı Kaybettik

Sinemamızın usta oyuncularından Halil Kumova, 09 Eylül 2020 Çarşamba günü Malatya’da çekimleri devam eden Zalo isimli sinema filminin setinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çoğunlukla TV dizilerinde oynayan Halil Kumova’nın rol aldığı sinema filmleri arasında Hiçbiryerde, Cenneti Beklerken, Son Osmanlı: Yandım Ali, 120, Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi, Destere, Kirpi, Adalet Oyunu, Bozkırda Bir Çiçek, Ayla, Toprağa Uzanan Eller, Harbi Define, Deli Deli Olma, Parfümün Serüveni, Cenaze İşleri, Kulyas: Lanetin Bedeli gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.