Fehmi Öztürk’ün İkinci Kısası Bir Annenin Sonatı, Antalya Altın Portakal’da

Yönetmen Fehmi Öztürk’ün ikinci kısa metraj filmi Bir Annenin Sonatı, 03 – 10 Ekim tarihleri arasında yapılacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yarışmaya hak kazandı. Yönetmenliğini yaptığı İlk kısa filmi Free Fun ile Mart ayında Washington’ın en eski bağımsız film festivali olan D. C. Independent Film Festivali’nde yarışan Fehmi Öztürk, ikinci kısa metraj filmi Bir Annenin Sonatı ile de ilk olarak Antalya’da yarışacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’ndaki 12 film arasında kendine yer bulan Bir Annenin Sonatı, Türkiye prömiyerini de Antalya’da gerçekleştirecek.

Basın Bülteni

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